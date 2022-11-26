Уловка российских военных, которая показала большие проблемы Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Разведка ряда стран мира сообщает, что в российской армии заканчивается оружие. Поэтому Россия начинает извлекать все более старое оружие из своих складов. Одним из вариантов – использовать боеприпасы, которые были предназначены для ядерных ракет, но сняли с них ядерные боеголовки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
После очередной террористической ракетной атаки со стороны России на территории Украины обнаружили ракетные обломки от AS-15А Kent. Это крылатая ракета, разработанная в 80-х годах исключительно для ядерных ударов. Вероятно, россияне забрали ядерную часть с ракеты и заменили ее на обычный балласт.
Разведка Британии утверждает, что такая уловка россиян только подчеркивает проблемы с оружием в России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова генерала США Бена Ходжеса о действиях Америки, если Россия использует ядерное оружие. Американский военный утверждает, что в этом случае США уничтожит основные возможности Российской Федерации.
Также "Комментарии" писали об одном из крупнейших союзников Российской Федерации, который она потеряла с наступлением теплой осени.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости