Разведка ряда стран мира сообщает, что в российской армии заканчивается оружие. Поэтому Россия начинает извлекать все более старое оружие из своих складов. Одним из вариантов – использовать боеприпасы, которые были предназначены для ядерных ракет, но сняли с них ядерные боеголовки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После очередной террористической ракетной атаки со стороны России на территории Украины обнаружили ракетные обломки от AS-15А Kent. Это крылатая ракета, разработанная в 80-х годах исключительно для ядерных ударов. Вероятно, россияне забрали ядерную часть с ракеты и заменили ее на обычный балласт.

"Хотя такая пассивная система все равно нанесет определенный ущерб из-за кинетической энергии снаряда, она вряд ли сможет достичь надежных результатов против запланированных целей", — отмечает британская разведка.

Разведка Британии утверждает, что такая уловка россиян только подчеркивает проблемы с оружием в России.

"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут действовать как муляжи, отвлекая украинскую противовоздушную оборону. Независимо от намерений России эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова генерала США Бена Ходжеса о действиях Америки, если Россия использует ядерное оружие. Американский военный утверждает, что в этом случае США уничтожит основные возможности Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали об одном из крупнейших союзников Российской Федерации, который она потеряла с наступлением теплой осени.

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