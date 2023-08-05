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Украинское ядерное оружие: Данилов прокомментировал возможность

Украина отказалась от ядерного оружия, расположенного на ее территории, подписав Будапештский меморандум

сегодня, 21:58
Автор:
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Константин Куликов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие в будущем, но назвал вариант, как его можно получить другим способом. Об этом, как сообщают "Комментарии", он сказал в эфире телемарафона.

Украинское ядерное оружие: Данилов прокомментировал возможность

Алексей Данилов

"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь", — заявил Алексей Данилов.


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В то же время он отметил, что сейчас есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, но им его предоставляют страны-члены НАТО.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, что ядерным оружием владеют США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Предполагают, что близки к членству в ядерном клубе ЮАР, Саудовская Аравия и Иран.

На территории Беларуси собственное тактическое оружие в 2023 году разместила Россия, которая при этом сослалась на практику США размещать свое ядерное оружие на территории своих союзников по НАТО.

Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в рамках подписания в 1994 году Будапештского меморандума. Его подписанты – США, Великобритания и Россия, брали на себя обязательство уважать независимость и территориальную целостность Украины.

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Обсуждения

Партия 5.10

сегодня, 21:51

Херню несет эта бухая свинья ветеринарная Данилов ! Во первых все такие свиньи как Данилов разворуют и никаких денег не хватит на создание ЯО. Во вторых никто Украине не даст такое сделать включая Запад. В третьих - в Украине давно нет таких реакторов и технологий что бы наработать Плутоний. Выход один - послать суку Данилова на передовую со всей семейкой и в помощь этим уродам послать Зелегниду, Дерьмака, Пидорляка, Гетьманцева и прочих СУК НАРОДА, - пока они там не сдохнут победы не будет !


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