Украинское ядерное оружие: Данилов прокомментировал возможность

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие в будущем, но назвал вариант, как его можно получить другим способом. Об этом, как сообщают "Комментарии", он сказал в эфире телемарафона.

Алексей Данилов

"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь", — заявил Алексей Данилов.

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В то же время он отметил, что сейчас есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, но им его предоставляют страны-члены НАТО.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, что ядерным оружием владеют США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Предполагают, что близки к членству в ядерном клубе ЮАР, Саудовская Аравия и Иран.

На территории Беларуси собственное тактическое оружие в 2023 году разместила Россия, которая при этом сослалась на практику США размещать свое ядерное оружие на территории своих союзников по НАТО.

Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в рамках подписания в 1994 году Будапештского меморандума. Его подписанты – США, Великобритания и Россия, брали на себя обязательство уважать независимость и территориальную целостность Украины.

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