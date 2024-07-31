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Украинский офицер обратился к поджигателям автомобилей военных

Украинский военный отреагировал на инциденты с поджигателями автомобилей и дал им совет.

сегодня, 15:45
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Slava Kot

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" обратился с призывом к преступникам, совершающим поджог автомобилей, принадлежащих военным. Украинский офицер призвал их хорошо подумать, чтобы предпринимать такие действия.

Украинский офицер обратился к поджигателям автомобилей военных

Офицер обратился к тем, кто поджигает автомобили военных. Фото из открытых источников

Лейтенант ВСУ в мессенджере Telegram написал призыв к поджигателям военных автомобилей. По словам украинского офицера, Службе безопасности Украины легко раскрыть такие правонарушения и найти преступников.

"Чуваки, поджигающие тачки военным, короче недавно узнал от товарищей из СБУ, что оказывается таких темщиков очень легко отсечь из-за определенных особенностей совершения правонарушения и контактов с пидорами, которые за это платят и многих таких дельцов уже божья служба реально задержала", — пишет военный.

Также офицер призвал хорошо взвесить такой шаг, ведь тогда человек станет преступником.

"Поэтому 10 000 раз подумайте перед тем, как вы подписываетесь на эту херню, потому что потом уже дорога в один конец", — добавил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове полиция задержала мужчину, который за 40 тыс. гривен сжег автомобиль военного. Подобная ситуация произошла в Виннице, где правоохранители поймали 17-летнего парня, бросившего "коктейль Молотова" в ТЦК и планировавшего еще серию поджогов за кураторства агентов ФСБ. Теперь несовершеннолетнему грозит пожизненное заключение.

Также "Комментарии" писали о комбате 3-й ОШБр Олеге Романове, который дал разрешение своим военным применять оружие против поджигателей автомобилей украинских защитников. По его словам, нужно "расстреливать этих животных на месте".



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