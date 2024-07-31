Украинский офицер обратился к поджигателям автомобилей военных

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" обратился с призывом к преступникам, совершающим поджог автомобилей, принадлежащих военным. Украинский офицер призвал их хорошо подумать, чтобы предпринимать такие действия.
Офицер обратился к тем, кто поджигает автомобили военных. Фото из открытых источников
Лейтенант ВСУ в мессенджере Telegram написал призыв к поджигателям военных автомобилей. По словам украинского офицера, Службе безопасности Украины легко раскрыть такие правонарушения и найти преступников.
Также офицер призвал хорошо взвесить такой шаг, ведь тогда человек станет преступником.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове полиция задержала мужчину, который за 40 тыс. гривен сжег автомобиль военного. Подобная ситуация произошла в Виннице, где правоохранители поймали 17-летнего парня, бросившего "коктейль Молотова" в ТЦК и планировавшего еще серию поджогов за кураторства агентов ФСБ. Теперь несовершеннолетнему грозит пожизненное заключение.
Также "Комментарии" писали о комбате 3-й ОШБр Олеге Романове, который дал разрешение своим военным применять оружие против поджигателей автомобилей украинских защитников. По его словам, нужно "расстреливать этих животных на месте".
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!