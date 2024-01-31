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Украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге – СМИ

Украинский беспилотник атаковал завод в Питере. Россияне пытались его сбить самой мощной системой ПВО, но дрон все же упал на территории НПЗ, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на источники в спецслужбах, пишут «Комментарии»

31 января 2024, 11:16
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Ткачик Олеся
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В ночь на 31 января на территории нефтеперерабающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге упал украинский дрон. Как сообщило РБК-Украины со ссылкой на свои источники, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге – СМИ

Российские соцсети также пишут о "бавовне"

По информации источников, россияне пытались сбить украинский дрон, применив комплекс С-400, который является самой мощной системы ПВО, которая есть в арсенале врага. Тем не менее, беспилотник все же упал на территории завода.

"Показательным является именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели"
, – рассказал собеседник.

При этом ряд российских Telegram-каналов сообщили, что на территории НПЗ, действительно, около четырех утра слышали взрывы. По их информации, хоть дрон и сбили, но его части все же повредили несколько цистерн и автомобилей. Также на территории завода произошел пожар.

Напомним, как писали "Комментарии" глава ГУР Кирилл Буданов пообещал, что в 2024 году "бавовны"на территории России будет больше. Также он предположил, что в этом году также будет уничтожен Крымский мост.

Также "Комментарии" рассказывали, что на территории России регулярно происходят "хлоки". И слышат их не только в приграничных регионах с Украиной. В частности, звучали они также в Таганроге и Самаре.

Кроме того, как писали "Комментарии", регулярно слышат звуки "бавовны" и во временно оккупированном Донецке. Например, Силы обороны поражали цистерны с горючим и наносили удары по железнодорожным путям.



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Источник: https://www.rbc.ua/
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