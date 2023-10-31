В Донецке "бавовна": куда прилетело

В результате удара по пригороду Донецка поражены топливные склады оккупантов. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают росСМИ.

Фото с места попадания

По сообщениям очевидцев, грохот взрывов слышен во всех районах временно оккупированного Донецка. Судя по фото с места удара, Силы обороны поразили железнодорожные цистерны с топливом.



По данным росСМИ, в результате удара пострадали два российский пропагандиста - из ТАСС и "Известий".

Оккупационные представители ожидают новых возможных ударов украинской артиллерии.

Напомним, что топливо в современной войне играет первоочередную роль, а его отсутствие зачастую парализует армию. В первые дни войны, как уже известно, одной из приоритетных целей Сил обороны были топливозаправщики оккупационных сил.

Всего, по данным Генерального штаба ВСУ, за время масштабного вторжения ВСУ уничтожили 300810 оккупантов, в том числе 870 за минувшие сутки. Также за 24 часа рашисты потеряли 21 танк, 29 бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 10 РСЗВ, 21 БПЛА и 35 автомобилей и цистерн.

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