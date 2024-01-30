Глава ГУР рассказал, когда ВСУ уничтожат Крымский мост и спрогнозировал реакцию Путина

Крымский мост, который соединяет территорию России с аннексированным Крымом является незаконным сооружением и будет уничтожен, об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Крымский мост является незаконной конструкцией

Главный разведчик выразил надежду, что Крымский мост уничтожат в течение 2024 года. При этом он подчеркнул, что в Украине увеличивается производство военной техники и оборудования.

"Бавовна не останавливается уже больше года. Слушайте, то, что ее будет больше, тоже правда. Потому что наша промышленность тоже наращивает обороты. Плюс Министерство стратегической отрасли промышленности значительно нарастило производство", — рассказал Буданов.

Кроме того, глава ГУР не считает, что уничтожение Крымского моста может спровоцировать ядерную войну, несмотря на все угрозы российских политиков. При этом Буданов считает, что разрушение Крымского моста будет, вероятно, "болезненным" для российского президента Владимиру Путина.

"Сказать, что его схватит "припадок", — это не правда", — резюмировал Буданов.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что глава СБУ Василий Малюк заявлял о том, что Крымский мост – обречен. Он также повторил тезис о том, что Крымский мост – это незаконная конструкция. При этом Василий Малюк анонсировал ряд "сюрпризов" для российских захватчиков, и не только по атакам на данный объект.

При этом в интервью The Economist президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны.

Как сообщали "Комментарии", бывший президент Джеймстаунского фонда Глен Э. Ховард в колонке для The Hill заявил, что изоляция Крыма и деградация российских вооруженных сил там "чрезвычайно важна для Украины, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".





