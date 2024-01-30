logo

BTC/USD

42032.84

ETH/USD

2263.71

LTC/USD

66.08

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Глава ГУР рассказал, когда ВСУ уничтожат Крымский мост и спрогнозировал реакцию Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава ГУР рассказал, когда ВСУ уничтожат Крымский мост и спрогнозировал реакцию Путина

Крымский мост, который соединяет РФ с оккупированным Крымом, уничтожат, заявил в эфире телемарафона глава ГУР Кирилл Буданов. Он предположил, что это произойдет в текущем году

30 января 2024, 19:15
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Крымский мост, который соединяет территорию России с аннексированным Крымом является незаконным сооружением и будет уничтожен, об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Глава ГУР рассказал, когда ВСУ уничтожат Крымский мост и спрогнозировал реакцию Путина

Крымский мост является незаконной конструкцией

Главный разведчик выразил надежду, что Крымский мост уничтожат в течение 2024 года. При этом он подчеркнул, что в Украине увеличивается производство военной техники и оборудования.

"Бавовна не останавливается уже больше года. Слушайте, то, что ее будет больше, тоже правда. Потому что наша промышленность тоже наращивает обороты. Плюс Министерство стратегической отрасли промышленности значительно нарастило производство",
— рассказал Буданов.

Кроме того, глава ГУР не считает, что уничтожение Крымского моста может спровоцировать ядерную войну, несмотря на все угрозы российских политиков. При этом Буданов считает, что разрушение Крымского моста будет, вероятно, "болезненным" для российского президента Владимиру Путина.

"Сказать, что его схватит "припадок", — это не правда",
— резюмировал Буданов.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что глава СБУ Василий Малюк заявлял о том, что Крымский мост – обречен. Он также повторил тезис о том, что Крымский мост – это незаконная конструкция. При этом Василий Малюк анонсировал ряд "сюрпризов" для российских захватчиков, и не только по атакам на данный объект.

При этом в интервью The Economist президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны.

Как сообщали "Комментарии", бывший президент Джеймстаунского фонда Глен Э. Ховард в колонке для The Hill заявил, что изоляция Крыма и деградация российских вооруженных сил там "чрезвычайно важна для Украины, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости