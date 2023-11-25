Крымский мост обречен: глава СБУ анонсировал новые «сюрпризы» для россиян

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о последствиях успешных операций Сил обороны, в рамках которых спецслужбы взрывали Крымский мост, в частности, с помощью морских дронов Sea Baby. Но это только начало и вскоре россиян ждут новые "сюрпризы" от украинских спецслужб. Как передает портал "Комментарии", об этом Василий Малюк заявил в вышедшей на телевидении первой серии из цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы".

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: из открытых источников

Глава СБУ повторил тезис о том, что Крымский мост – это действительно незаконная конструкция. Это сооружение обречено. При этом Василий Малюк анонсировал ряд "сюрпризов" для российских захватчиков, и не только по атакам на данный объект.

"Мы разрушили миф о непобедимости рашки. Это страна-фейк. Мост обречен. Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту", — рассказал он.

Так, добавил Малюк, РФ рассказывала всему миру, что их незаконный мост, на охрану которого было потрачено миллиард долларов, является якобы самым защищенным сооружением в мире. Однако морские дроны СБУ доказали обратное.

По словам главы СБУ, успешные атаки украинских спецслужб на Крымский мост перерезали логистическую артерию российских захватчиков, и теперь россияне вынуждены доставлять оружие для своих войск паромами.

Кроме того, добавил Малюк, созданный СБУ Sea Baby является не просто военно-морским дроном, но многоцелевой платформой, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.

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