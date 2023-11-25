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В СБУ рассказали, как россиянка своим видео помогла атаковать Крымский мост

Россиянка сняла конструкцию Крымского моста на видео

сегодня, 08:10 comments2049
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время подготовки атаки на Керченский мост 17 июля работники Службы безопасности Украины использовали попавшее в сеть видео россиянки. Она отдыхала на яхте в районе моста и сняла его конструкцию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

В СБУ рассказали, как россиянка своим видео помогла атаковать Крымский мост

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Подполковник военной контрразведки СБУ "Енот" заявил, что большинство информации, используемой СБУ для разведки, поступает из открытых источников.


Одним из таких источников стала видеозапись россиянки, отдыхавшей на яхте в районе Керченского моста. На ролик попали его внутренние конструкции.                                                                                    

"Эта информация дала понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное поражение", – сказал он.

Военнослужащий СБУ "Хром" в шутку говорит, что россияне с телефонами – "лучшие друзья Украины".

"Снимайте больше видео из России", – добавил он.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — после неоднократных ударов ВСУ по Крымскому мосту, россияне ищут альтернативные пути доступа к аннексированному Крыму. Несмотря на продолжающиеся военные действия российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом. Об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post". 

Также издание "Комментарии" сообщало – у Шойгу заявили о массированной атаке дронов на Крым.




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Источник: https://1plus1.ua/ru?id=680
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