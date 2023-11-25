В СБУ рассказали, как россиянка своим видео помогла атаковать Крымский мост

Во время подготовки атаки на Керченский мост 17 июля работники Службы безопасности Украины использовали попавшее в сеть видео россиянки. Она отдыхала на яхте в районе моста и сняла его конструкцию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Подполковник военной контрразведки СБУ "Енот" заявил, что большинство информации, используемой СБУ для разведки, поступает из открытых источников.

Одним из таких источников стала видеозапись россиянки, отдыхавшей на яхте в районе Керченского моста. На ролик попали его внутренние конструкции.

"Эта информация дала понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное поражение", – сказал он.

Военнослужащий СБУ "Хром" в шутку говорит, что россияне с телефонами – "лучшие друзья Украины".

"Снимайте больше видео из России", – добавил он.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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