У Шойгу заявили о массированной атаке дронов на Крым

В Минобороны страны-агрессора пожаловались на массированную атаку беспилотников на временно оккупированный Крым ночью 24 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Крым. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 13 беспилотников над временно оккупированным полуостровом.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что якобы 12 из них не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, а еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.

В Минобороны России также проинформировали, что ПВО якобы уничтожило 3 дрона над территорией Волгоградской области.

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