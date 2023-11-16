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Оккупанты готовятся к боям за Крым: партизаны зафиксировали огневые точки у Евпатории (ФОТО)

Россияне продолжают готовиться к обороне в Крыму

сегодня, 17:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уверенности в том, что украинские войска не начнут наступление на временно оккупированный Крым у страны-агрессора, как не было, так и нет. Именно поэтому россияне продолжают строить защитные сооружения и огневые точки в аннексированном Крыму. В этот раз партизаны зафиксировали строительство сооружений возле Евпатории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "АТЭШ".

Оккупанты готовятся к боям за Крым: партизаны зафиксировали огневые точки у Евпатории (ФОТО)

Крым. Фото из открытых источников

Украинским партизанам удалось установить, что россияне активно сооружают огневые позиции между Евпаторией и Симферополем. Там они заняли развлекательный комплекс "Солнышко". Кроме этого, вдоль трассы появились КПП.


Партизаны подчеркивают, новые огневые позиции захватчиков – яркое подтверждение того, что они ожидают наступление ВСУ и готовятся к защите на оккупированном полуострове. При этом они не знают, откуда именно ждать неприятностей для себя.                                             

"Видимо, они боятся высадки морского десанта Сил обороны Украины и решили укрепить свой гарнизон", — пишет "АТЕШ". 

Читайте также на портале "Комментарии" — российским оккупантам напомнили, чей Крым: над полуостровом развивается украинский флаг.

Также издание "Комментарии" сообщало – какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.                                                  

Ранее "Комментарии" писали — в украинской разведке дали подсказку оккупантам: где вскоре ждать "прилетов" в Крыму.                  
Оккупанты готовятся к боям за Крым: партизаны зафиксировали огневые точки у Евпатории (ФОТО) - фото 2
Оккупанты готовятся к боям за Крым: партизаны зафиксировали огневые точки у Евпатории (ФОТО) - фото 3
Оккупанты готовятся к боям за Крым: партизаны зафиксировали огневые точки у Евпатории (ФОТО) - фото 4



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Источник: https://t.me/atesh_ua/2575
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