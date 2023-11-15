Оккупантам напомнили, чей Крым: над полуостровом развивается украинский флаг

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Кравцев Сергей
В Крыму 15 ноября появился украинский флаг, который повесили активисты на горе Бойко. Такой акцией активисты напомнили, что полуостров – это украинская территория, где ждут украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram "Желтая лента".
Флаг Украины в Крыму. Фото из открытых источников
Известно, что акцию провели участники движения гражданского сопротивления "Желтая Лента".
На фото можно увидеть главный символ Украины на фоне крымских гор.
Читайте также на портале "Комментарии" — главное преимущество, которым воспользовалась Россия во время войны против Украины – это время, которое страна-агрессор потратила на то, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским защитника пока сложно освободить Крым и отрезать оккупантов от захваченных территорий. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг.
Также издание "Комментарии" сообщало – какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.
Ранее "Комментарии" списали – в Севастополе сообщили о громких взрывах: Крымский мост закрыли.
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