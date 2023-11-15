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Оккупантам напомнили, чей Крым: над полуостровом развивается украинский флаг

Своей акцией участники движения гражданского сопротивления "Желтая Лента" хотели еще раз напомнить, что Крым - это украинская земля

сегодня, 11:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Крыму 15 ноября появился украинский флаг, который повесили активисты на горе Бойко. Такой акцией активисты напомнили, что полуостров – это украинская территория, где ждут украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram "Желтая лента".

Оккупантам напомнили, чей Крым: над полуостровом развивается украинский флаг

Флаг Украины в Крыму. Фото из открытых источников

Известно, что акцию провели участники движения гражданского сопротивления "Желтая Лента".


На фото можно увидеть главный символ Украины на фоне крымских гор.                                                             

"Этой акцией мы хотим еще раз напомнить, что Крым – это украинская земля! Мы ждем ВСУ! Мы будем продолжать нашу бессрочную акцию протеста столько сколько нужно. Сегодня флаг Украины развевается над вершиной Крыма, а уже скоро мы увидим его над всеми админзданиями полуострова, ведь Крым — это Украина!", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — главное преимущество, которым воспользовалась Россия во время войны против Украины – это время, которое страна-агрессор потратила на то, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским защитника пока сложно освободить Крым и отрезать оккупантов от захваченных территорий. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг.

Также издание "Комментарии" сообщало – какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.

Ранее "Комментарии" списали – в Севастополе сообщили о громких взрывах: Крымский мост закрыли.

Оккупантам напомнили, чей Крым: над полуостровом развивается украинский флаг - фото 2

Оккупантам напомнили, чей Крым: над полуостровом развивается украинский флаг - фото 3



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