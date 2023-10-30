В Севастополе сообщили о громких взрывах: Крымский мост закрыли

Утром 30 октября во временно оккупированном Севастополе раздались громкие залпы, рейд из-за бухты перекрыт. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

Севастополь. Фото: из открытых источников

Сообщается о как минимум двух громких залпах в Севастопольской бухте около 6:20, кроме этого заявлялось, что рейд из-за бухты перекрыт.

"Росвласть не сообщала об учебе", — отметили авторы сообщения.

Позже также стало известно, что проезд по Крымскому мосту тоже перекрыт.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дым в бухте это якобы "табельная маскировка", которую используют военные. А ночью он сообщал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Ранее СМИ сообщали, что 13 октября в Севастополе также слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, затрагивая тему парламентского саммита "Крымской платформы", отметил, что наша страна не оставит оккупантам ни своих территорий, ни своих людей. Отдельно при этом президент упомянул жителей Крыма и Севастополя. А в своем обращении к участникам второй Крымской платформы Зеленский акцентировал, что иллюзии о господстве России в Черном море исчезают, подчеркнув, что Черноморский флот РФ постепенно уходит из Крыма. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, как Украина может вернуть полуостров.

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