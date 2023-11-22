От чего зависит, удастся ли ВСУ продвинуться на Херсонщине и выйти к Крыму

Генштаб подтверждает, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра и практически каждый день имеют продвижение вперед. О том, что ВСУ имеют продвижение сообщают также аналитики Института изучения войны. От чего зависит то, как далеко на этом направлении может зайти Украина и несть ли шанс вплотную подойти к административным границам временно оккупированного Крыма? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Если двигаться через Скадовск вдоль побережья Черного моря, возможен заход в Крым двумя-тремя способами

Военный эксперт Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона согласился с тем, что украинский плацдарм на левом берегу Днепра потенциально открывает дорогу на Крым, но успех будет зависеть от двух факторов – реакции россиян на расширение плацдарма и наличия резервов у ВСУ.

Эксперт отметил, сейчас уже можно сказать, что создавали плацдарм на левом берегу Днепра морские пехотинцы, которые прошли качественную подготовку в Великобритании.

"Сейчас до 8 км уже есть продвижение от берега. А плацдарм оперативный должен быть хотя бы километров 15, чтобы отстраивать инженерные сооружения, если будет принято решение, для переброски на левый берег уже тяжелой техники. Это должны быть понтонные переправы, дебаркадеры для приема барж. Это процесс, который еще не начался, решение пока не принято", – заявил Свитан.

Он считает, что теперь многие будет зависеть от ответных действий россиян. Если они хотят оперативно отреагировать и остановить продвижение ВСУ, им придется поставить на паузу наступление на Авдеевку, перебросив оттуда мощные группировки под Херсон. Если этого не произойдет, расширение плацдарма может продолжиться вплоть до начала движения в сторону Скадовска и Армянска, считает эксперт.

ВСУ идут к цели – разрезание сухопутного коридора между оккупированным полуостровом и Россией

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире YouTube-канала "УНИАН" предположил, что украинские защитники стремятся дезориентировать противника, либо сократить плотность вражеских войск на Запорожском направлении.

По мнению эксперта, в случае дальнейших успехов на левом берегу Днепра украинские военные смогут создать условия для развития локальных наступательных действий с этого направления.

"Поэтому приближение к Крыму украинских огневых средств серьезно повлияет на возможность обеспечения группировки противника, которая действует на северно-таврийском направлении и поэтому это достаточно серьезная угроза. Собственно, почему Россия так нервно реагирует на попытки продвижения украинской армии на этом направлении", — высказался эксперт.

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