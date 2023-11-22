От чего зависит, удастся ли ВСУ продвинуться на Херсонщине и выйти к Крыму

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Кравцев Сергей
Генштаб подтверждает, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра и практически каждый день имеют продвижение вперед. О том, что ВСУ имеют продвижение сообщают также аналитики Института изучения войны. От чего зависит то, как далеко на этом направлении может зайти Украина и несть ли шанс вплотную подойти к административным границам временно оккупированного Крыма? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона согласился с тем, что украинский плацдарм на левом берегу Днепра потенциально открывает дорогу на Крым, но успех будет зависеть от двух факторов – реакции россиян на расширение плацдарма и наличия резервов у ВСУ.
Эксперт отметил, сейчас уже можно сказать, что создавали плацдарм на левом берегу Днепра морские пехотинцы, которые прошли качественную подготовку в Великобритании.
Он считает, что теперь многие будет зависеть от ответных действий россиян. Если они хотят оперативно отреагировать и остановить продвижение ВСУ, им придется поставить на паузу наступление на Авдеевку, перебросив оттуда мощные группировки под Херсон. Если этого не произойдет, расширение плацдарма может продолжиться вплоть до начала движения в сторону Скадовска и Армянска, считает эксперт.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире YouTube-канала "УНИАН" предположил, что украинские защитники стремятся дезориентировать противника, либо сократить плотность вражеских войск на Запорожском направлении.
По мнению эксперта, в случае дальнейших успехов на левом берегу Днепра украинские военные смогут создать условия для развития локальных наступательных действий с этого направления.
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