У Зеленского объяснили, почему ВСУ не смогли добраться до Крыма

В начале этого года первые лица страны уверено заявляли о том, что в этом году украинские войска зайдут в аннексированный Крым. Это действительно должно было случиться, если бы не произошли два обстоятельства. Первое – это то, что западные союзники не предоставили вовремя обещанное ранее вооружение. Второе обстоятельство – не были введены те санкции, о которых говорилось ранее и которые могли бы нанести существенный вред России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Советник признал, что действительно украинской армии было по силам зайти в оккупированный Крым, ведь делались просчёты на основе математического анализа. Оговаривалось, сколько нужно оружия, когда оно должно поступить, какие санкции должны быть введены против России, сколько из-за этого должна была потерять российская экономика.

"Мы же исходили из анализа: если договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты будут у вас через 7-10 дней, сколько нужно для логистики. Но ведь не через 90 или 120 дней!", – заявил Подоляк.

Также отметил Михаил Подоляк, оружие, которое нужно Украине зависит от тактики российской обороны. Сейчас, к примеру, больше всего нужны дроны, ракеты и системы РЭБ. Все это важнее даже, чем бронетехника.

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