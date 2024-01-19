Что станет центром войны в 2024 году: когда рухнет Крымский мост

В интервью The Economist президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны. Действительно ли Крым и Черное море станут центром войны в 2024 году? Что станет главным сигналом о том, что Украина серьезно взялась за Крым? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина не откажется от Крыма

Бывший президент Джеймстаунского фонда Глен Э. Ховард в колонке для The Hill заявил, что изоляция Крыма и деградация российских вооруженных сил там "чрезвычайно важна для Украины, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона"

Эксперт отметил, Украине не удалось достичь решающего прорыва на суше в 2023 году, война на море имела потрясающий успех. Украина смогла серьезно наказать российский Черноморский флот благодаря неустанной морской и воздушной кампании с использованием морских беспилотников и крылатых ракет британского производства Storm Shadow, вынудив россиян отступить к своему военно-морскому бастиону в Севастополе.

Украина фактически прекратила морскую блокаду Одессы и возобновила экспорт зерна и другого сырья из своего стратегического Черноморского порта. Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что "с августа Черноморским гуманитарным коридором прошло 400 кораблей с 13 млн тонн грузов. Это значительное достижение, поскольку Украина продолжает кормить мир".

"Следующим шагом в Черном море для Запада является помощь Киеву нацелиться на Крым — незаконно аннексированный Россией в 2014 году — и прервать материально-технический путь России для ее сил, действующих на юге Украины", — пишет Ховард.

Главной целью немецких ракет Taurus является Крымский мост

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что как Германия подтвердил передачу Украине ракет Taurus, станет очевидно, что Крымского моста скоро не станет.

По словам эксперта, украинские военные не могу применять западное оружие, в том числе ракеты Taurus, для ударов по целям, которые находятся на территории Российской Федерации. Самые главные цели для ВСУ находятся на временно оккупированных территориях.

По мнению Романенко, самой первой целью после получения немецких ракет Taurus является Крымский мост.

"Когда говорят про ракеты Taurus, то в качестве самой первой цели автоматически всплывает Крымский мост. Дальности этих ракет хватит, чтобы на этом мосту раздолбать несколько пролетов полностью. Тем более, что у этой ракеты тандемная боевая часть. Если она попадет в опору моста, то она ее подорвет изнутри. Понадобятся годы, чтобы восстановить этот мост", — подытожил эксперт.

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