Украинские воины "затрофеили" российский танк с экипажем внутри (ФОТО)

Украинские воины продолжают пополнять автопарк ВСУ благодаря трофейной технике. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ

Так, по информации журналиста, украинские воины захватили очередной российский танк в месте с его членом экипажа.

"Воины затрофеили Т-72 вместе с танкистом внутри, заставили его вылезти только на базе, сдали контрразведчикам", – написал корреспондент.

Также были опубликованы фото с места событий.

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