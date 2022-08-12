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Украинские воины "затрофеили" российский танк с экипажем внутри (ФОТО)

Танкист покинул свою бывшую технику только на базе

сегодня, 16:24
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают пополнять автопарк ВСУ благодаря трофейной технике. Об этом сообщает  военный журналист Андрей Цаплиенко в своем официальном Telegram-канале. 

Украинские воины "затрофеили" российский танк с экипажем внутри (ФОТО)

ВСУ

Так, по информации журналиста, украинские воины захватили очередной российский танк в месте с его членом экипажа. 

"Воины затрофеили Т-72 вместе с танкистом внутри, заставили его вылезти только на базе, сдали контрразведчикам", – написал корреспондент.

Также были опубликованы фото с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что авиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область. ВСУ продолжает усиливать давление в Херсонской области. Временно оккупированная Херсонская область сегодня сотрясается мощными взрывами. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что из Мариуполя начали вывозить семьи военных России: что произошло. С побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму. Подробно об этом читайте в нашей статье. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что СБУ установила соратника Кадырова, который лично участвовал в зверствах на Киевщине. Оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что у Путина припугнули "случайностью" на атомных станциях ЕС. Дмитрий Медведев заявил, что в ЕС тоже есть атомные станции и там "возможны случайности". Читайте об этом подробно на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0g6lFdK0m39FT5ALzULVqJ5f8-b9bJnW6Uvid2VYt-kKI3v1gKedBzfyI
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