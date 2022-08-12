Аавиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область

Временно оккупированная Херсонская область сегодня сотрясается от мощных взрывов. В частности, местные жители рассказывают, что слышали сильные взрывы вблизи Новой Каховки и Берислава. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "Мост".

Взрыв. Фото: из открытых источников

По информации издания, взрывы и возгорания произошли в стороне Каховской ТЭЦ. Также взрывы раздавались вблизи населенного пункта Малокаховка.

Очевидцы предполагают, что скорее всего ВСУ нанесли ракетно-артиллерийские удар складам с боеприпасами, а также по логическим центра России. Люди также сообщают, что сработала рашистская ПВО.

Также информацию о массированном обстреле военных объектов в Херсонской области у себя в Телеграмм подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. Он призвал местных жителей Херсонской области, по возможности, спускаться в укрытия.

"Прямо сейчас авиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область. Украинцы, спускайтесь в укрытия. Россияне, идите к эпицентрам взрывов, сделайте фото/видео", – написал нардеп.

Чуть раньше Алексей Гончаренко сообщали об обстреле ВСУ Каховского моста, после чего им точно не смогут пользоваться россияне для переброски своей техники из оккупированного Крыма. "Прилеты" по Каховскому мосту подтвердили и оккупанты, но поспешили заявить, что разрушения не критические и мост выстоял.

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