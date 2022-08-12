Аавиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область

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Кравцев Сергей
Временно оккупированная Херсонская область сегодня сотрясается от мощных взрывов. В частности, местные жители рассказывают, что слышали сильные взрывы вблизи Новой Каховки и Берислава. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "Мост".
Взрыв. Фото: из открытых источников
По информации издания, взрывы и возгорания произошли в стороне Каховской ТЭЦ. Также взрывы раздавались вблизи населенного пункта Малокаховка.
Очевидцы предполагают, что скорее всего ВСУ нанесли ракетно-артиллерийские удар складам с боеприпасами, а также по логическим центра России. Люди также сообщают, что сработала рашистская ПВО.
Также информацию о массированном обстреле военных объектов в Херсонской области у себя в Телеграмм подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. Он призвал местных жителей Херсонской области, по возможности, спускаться в укрытия.
Чуть раньше Алексей Гончаренко сообщали об обстреле ВСУ Каховского моста, после чего им точно не смогут пользоваться россияне для переброски своей техники из оккупированного Крыма. "Прилеты" по Каховскому мосту подтвердили и оккупанты, но поспешили заявить, что разрушения не критические и мост выстоял.
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