Из Мариуполя начали вывозить семьи военных России: что произошло

Взрывы в аннексированном Крыму серьезно обеспокоили российских военных. Именно поэтому с побережья временно оккупированного Мариуполя российские оккупанты вывезли свои семьи. До того, как произошли взрывы на аэродроме в Крыму у россиян была уверенность в относительной безопасности. Теперь ее нет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Все семьи военных оккупантов после крымского "хлопка" срочно покинули побережье от с. Мелекино в с. Б. Коса. Страх властвует среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов", – отметил Петр Андрющенко.

Всерьез обеспокоился и гауляйтер Константин Иващенко, назначенный Москвой "мэром" Мариуполя. Ранее у него было 4 телохранителя. Но после того, как прогремели взрывы в Крыму, к нему уже представили 7 телохранителей.

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