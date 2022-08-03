Украинские морпехи взяли в плен оккупантов на Херсонском и Донецком направлениях - подробности

В Херсонской области украинские воины взяли в плен оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как сообщает СтратКом, украинские морпехи на Донецком направлении устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных.

"На Херсонском направлении наши воины активно проводят демилитаризацию российской армии. Наша артиллерия подбила вражеский танк, который находился в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двух пленных. Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу", — СтратКом ВСУ.

Отмечается, что почти все пленные это принудительно мобилизированые из так называемой "днр".

"Что в очередной раз демонстрирует все "преимущества" жизни под российской оккупацией. Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят как скотину на смерть, и иногда даже не выдают средства защиты", — передает СтратКом.

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