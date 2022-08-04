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Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов на востоке Украины (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 11:17
Автор:

Денис
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Украинские десантники продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов на востоке Украины (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, десантники 81-й бригады ДШВ уничтожили группу российских захватчиков.

"В Донецкой области, десантники 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов. На снимках представлены "демилитаризованные" захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, позволяющие им "правильно" вернуться домой и подарить родным новую "Ладу"", — Командование ДШВ ВСУ. 

Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов на востоке Украины (ФОТО) - фото 2

Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов на востоке Украины (ФОТО) - фото 3

ФОТО: ДШВ ВСУ

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора. Цивилизованный мир еще так и не понял, что кроме как остановить и победить Россию — другого пути решения войны в Украине — нет. 

Читайте также о том, что между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои, есть убитые и раненые. В Нагорном Карабахе было зафиксировано обострение ситуации. Представители Армении заявили, что азербайджанские подразделения попытались перейти линию разграничения. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что прекращение поставок оружия Украине: Кулеба жестко отреагировал на такие заявления и рассказал, что стоит за ними. Кулеба заявил, что некоторые страны хотят завершения войны, но даже ценой украинской государственности. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал единственную страну, которая способна повлиять на Путина и остановить войну в Украине. Президент Украины уверен, что Китай может влиять на Россию. 



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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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