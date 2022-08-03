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Прекращение поставок оружия Украине: Кулеба жестко отреагировал на такие заявления и рассказал, что стоит за ними

Кулеба заявил, что некоторые страны хотят завершения войны, но даже ценой украинской государственности

сегодня, 21:21
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинская сторона с пониманием воспринимает некоторые отказы стран поставлять нашему государству оружие. Но, в то же время, заявления, звучащие о прекращении поставок оружия для Украины, преследуют цель завершения войны даже из-за потери украинской государственности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Прекращение поставок оружия Украине: Кулеба жестко отреагировал на такие заявления и рассказал, что стоит за ними

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Дмитрий Кулеба рассказал, что есть некоторые страны, которые принципиально отказывают поставлять оружие Киеву. Он отметил, что в Европе только одно такое государство. Но он сообщил, что с пониманием относится к такой позиции.

"Те, кто говорит, что снабжение Украины оружием, подбрасывает дров в огонь, врут. Они говорят, что якобы выступают за мир, но на самом деле они подразумевают, что пусть Россия захватывает еще больше территорий Украины, мы хотим, чтобы эта война завершилась, даже если Украина потеряет государственность", — рассказал Дмитрий Кулеба о скрытых мотивах некоторых стран.

Также главный украинский дипломат прокомментировал заявления некоторых политиков о том, что поставки оружия подпитывают войну. По его мнению, подобные заявления подпитывают агрессию РФ.

"Это не подпитывает войну, это — подпитывает российскую агрессию против Украины", — сказал Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба назвал конечный пункт на переговорах Украины и России. Конечным и главным пунктом переговорной позиции официального Киева является освобождение всех территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины. При этом глава МИД Украины уточнил, что позиция Украины остается неизменной, но если говорить о самих переговорах, то их между двумя странами уже давно нет.



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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/466635154922768
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