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Украинские десантники сбили вражеский бронированный штурмовик Су-25: подробности (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 17:05
Автор:

Денис
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Украинские воины "приземлили" очередной боевой самолет оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники сбили вражеский бронированный штурмовик Су-25: подробности (ВИДЕО)

Су-25. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера (29 июля) в Донецкой области военнослужащие подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Игла" сбили очередной бронированный штурмовик Су-25 российских оккупантов. 

"Следует отметить, что с началом широкомасштабной вооруженной агрессии войск российской федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбито 29 средств воздушного нападения противника, из них — 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА", — Командование ДШВ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что посольство РФ в Великобритании призвало казнить пленных "азовцев": как отреагировали в ОП. РФ заявляет что бойцы "Азова" заслуживают унизительной смерти. 

Читайте также о том, что россия переходит к третьей фазе войны — как с этим может быть связан теракт в Еленовке. Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, предварительно были одобрены на самом высоком уровне в Кремле. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ. Россия старается не допустить, чтобы страны Африки изменили свое отношение к Москве в связи с войной в Украине. 

Также "Комментарии" информировали о том, что почему Россия будет пытаться сорвать "зерновое перемирие": какие есть риски. Россия проигрывает от такого "зернового перемирия", потому есть большой риск, что оно будет сорвано. 



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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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