Украинские десантники сбили вражеский бронированный штурмовик Су-25: подробности (ВИДЕО)

Украинские воины "приземлили" очередной боевой самолет оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Су-25. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера (29 июля) в Донецкой области военнослужащие подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Игла" сбили очередной бронированный штурмовик Су-25 российских оккупантов.

"Следует отметить, что с началом широкомасштабной вооруженной агрессии войск российской федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбито 29 средств воздушного нападения противника, из них — 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА", — Командование ДШВ.

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