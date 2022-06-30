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Украинские десантники разгромили российскую базу с военной техникой - подробности (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 11:57
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники разгромили российскую базу с военной техникой - подробности (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, артиллерия Десантно штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины в очередной раз “накрыли” район сосредоточения техники противника. 

"После проведения разведывательных мероприятий артиллерийскими подразделениями Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины было нанесено огневое поражение по одной из баз сосредоточения и обслуживания военной техники противника.", — Командование ДШВ ВСУ. 

В подтверждение своим словам украинские воины опубликовали видео с места событий. На нем запечатлена поражение базы российских захватчиков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что харьковчане просят предоставить дополнительное ПВО для города и области: петиция. В Харькове и области продолжаются обстрелы и авиаудары. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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