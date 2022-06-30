Украинские десантники разгромили российскую базу с военной техникой - подробности (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, артиллерия Десантно штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины в очередной раз “накрыли” район сосредоточения техники противника.

"После проведения разведывательных мероприятий артиллерийскими подразделениями Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины было нанесено огневое поражение по одной из баз сосредоточения и обслуживания военной техники противника.", — Командование ДШВ ВСУ.

В подтверждение своим словам украинские воины опубликовали видео с места событий. На нем запечатлена поражение базы российских захватчиков.

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