logo

BTC/USD

20216.71

ETH/USD

1112.03

LTC/USD

53.79

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мальчик из Краматорска поет песни в Ровно, чтобы собрать на тепловизор для папы (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мальчик из Краматорска поет песни в Ровно, чтобы собрать на тепловизор для папы (ВИДЕО)

Костя из Краматорска на улицах Ровно исполняет известные хиты

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Подросток Костя из Краматорска на улицах поет популярные хиты и собственные песни, чтобы собрать денег папе на фронт. Военнослужащему нужно приобрести тепловизор. Об этом информируют на видео "Свои".

Мальчик из Краматорска поет песни в Ровно, чтобы собрать на тепловизор для папы (ВИДЕО)

Мальчик из Краматорска собирает деньги на тепловизор для отца (фото из открытых источников)

Теперь маленький краматорец живет не на родине, а на западе страны, в городе Ровно. Его отец отстаивает нашу страну в составе батальона "Донбасс".

Костя собрал, распевая песни, половину нужной суммы для приобретения тепловизора. Важно, что представители диаспоры Соединенных Штатов добавили еще половину средств, которых не хватает, чтобы купить это военное устройство. Тепловизор быстро купят и передадут нашей стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцы за 12 часов собрали 156 миллионов гривен на Bayraktar для ВСУ. Через 12 часов украинцы собрали 156 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar для ВСУ. Об этом сообщил известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула в социальной сети. Известно, что, 22 июня, волонтер Сергей Притула сообщил о сборе 500 миллионов гривен на закупку трех беспилотников Bayraktar для украинских военных. В свой день рождения, а волонтеру сегодня исполнился 41 год, он обратился к украинцам и признался, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления, а только "Наша Победа". После услышанного компания, производящая аппараты, решила подарить их бесплатно для ВСУ.

 Также "Комментарии" сообщали о том, что в США граждане сдают оружие для украинцев. Департамент полиции Майами организовал акцию по сдаче оружия для украинцев под названием "Оружие для Украины". Целью акции было не только помочь украинцам, но и уменьшить количество огнестрельного оружия на улицах города.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1720153714992397
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!