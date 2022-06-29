Мальчик из Краматорска поет песни в Ровно, чтобы собрать на тепловизор для папы (ВИДЕО)

Подросток Костя из Краматорска на улицах поет популярные хиты и собственные песни, чтобы собрать денег папе на фронт. Военнослужащему нужно приобрести тепловизор. Об этом информируют на видео "Свои".

Мальчик из Краматорска собирает деньги на тепловизор для отца (фото из открытых источников)

Теперь маленький краматорец живет не на родине, а на западе страны, в городе Ровно. Его отец отстаивает нашу страну в составе батальона "Донбасс".

Костя собрал, распевая песни, половину нужной суммы для приобретения тепловизора. Важно, что представители диаспоры Соединенных Штатов добавили еще половину средств, которых не хватает, чтобы купить это военное устройство. Тепловизор быстро купят и передадут нашей стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцы за 12 часов собрали 156 миллионов гривен на Bayraktar для ВСУ. Через 12 часов украинцы собрали 156 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar для ВСУ. Об этом сообщил известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула в социальной сети. Известно, что, 22 июня, волонтер Сергей Притула сообщил о сборе 500 миллионов гривен на закупку трех беспилотников Bayraktar для украинских военных. В свой день рождения, а волонтеру сегодня исполнился 41 год, он обратился к украинцам и признался, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления, а только "Наша Победа". После услышанного компания, производящая аппараты, решила подарить их бесплатно для ВСУ.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в США граждане сдают оружие для украинцев. Департамент полиции Майами организовал акцию по сдаче оружия для украинцев под названием "Оружие для Украины". Целью акции было не только помочь украинцам, но и уменьшить количество огнестрельного оружия на улицах города.





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