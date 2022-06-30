Харьковчане просят предоставить дополнительное ПВО для города и области: петиция

Украинцы зарегистрировали петицию на сайте президента №22/146818-эп "Предоставить Харькову и Харьковской области системы ПРО (противоракетной обороны)". Петиция была опубликована 29 июня Вадимом Баженовым. Автор подчеркнул, что Харькову и Харьковской области крайне необходимы системы противоракетной обороны.

Разбор завалов в Золочеве, фото ГСЧС

"Существущие системы ПВО (противовоздушной обороны) не могут защитить город и область от ракет (не успевающих), которые выпускаются с территории россии, преимущественно из города Белгорода. Обстрелы происходят каждый день, начиная с 24 февраля 2022 года — в настоящее время это уже больше 4 месяцев", — говорится в тексте.

Город Харьков расположен в 30 км от границы с россией и находится в зоне досягаемости вражеского оружия. По мнению автора петиции, очень нужна система противоракетной обороны "для дальнейшего существования города и его жителей".

По информации Харьковской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали инфраструктуру Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова.

Ночью на 30 июня россия нанесла ракетные удары в Индустриальном и Основянском районах. Предварительно – без пострадавших. В Индустриальном районе города и Богодуховском районе области произошли пожары на производственно-складских помещениях в результате обстрелов. Оккупанты били из РСЗО по Малиновке, там ранены пять человек, среди них 11-летняя девочка, ее состояние тяжести травмирования — среднее. Есть потерпевший в Изюмском районе, один 55-летний мужчина погиб от ранения. Снаряды попали в частные усадьбы.

В Золочеве в результате обстрелов повреждены шесть жилых домов и железнодорожная станция Одноробовка. Россияне обстреливают позиции военных и населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Дементиевки отражена атака врага.

Как писал портал "Комментарии", оккупанты обстреляли сельскохозяйственные склады в Днепропетровской области.

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