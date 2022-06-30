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Оккупанты обстреляли сельскохозяйственные склады в Днепропетровской области: уничтожены зерно и техника

Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру и сельскохозяйственные склады

сегодня, 09:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Утром 30 июня россия обстреляла из артиллерии села в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Оккупанты обстреляли сельскохозяйственные склады в Днепропетровской области: уничтожены зерно и техника

Фото Телеграм Днепропетровская ОВА

Снаряды из РСЗО "Торнадо" попали в один из складов из зерно в Зеленодольске Криворожского района. В помещениях хранилось 40 тонн зерна. В результате взрыва произошел пожар. Предварительно пострадавших нет.

Россияне из ствольной артиллерии обстреляли центр Великой Костромки, разрушены здания. В настоящее время уточняются данные о пострадавших и масштабах разрушений. В течение суток враг осуществлял ракетные обстрелы Днепра, вражеская ракета попала в территорию на окраине города. Пострадавших в результате обстрела нет. На месте попадания произошло возгорание — пожар ликвидирован работниками ГСЧС.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Великой Костромке есть попадание в аграрное предприятие – склад с сельхозтехникой. В результате вспыхнул пожар, спасатели его оперативно ликвидировали. В селе есть повреждения жилых домов людей.

Оккупанты обстреляли сельскохозяйственные склады в Днепропетровской области: уничтожены зерно и техника - фото 2

Как писал портал "Комментарии", за прошедшие сутки россия обстреляла ракетами в Днепре два гражданских промышленных предприятия. В результате два человека погибли, шестеро получили ранения. На город оккупанты выпустили шесть ракет "Калибр". Четыре ракеты сбили ПВО над городом и Синельниковским районом.

Также мы писали, что из плена освобождены защитники из Азовстали и других подразделений — всего 144 украинца. Это тяжелораненые с ампутациями, тяжелыми ранами от взрывов и осколков. Обмен пленными произошел 29 июня.



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Источник: https://t.me/mykola_lukashuk
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