Ракетные удары по гражданским объектам в двух областях: есть жертвы

В течение суток враг продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины. Утром 29 июня оккупанты выпустили ракеты по Николаеву. По предварительным данным городской администрации, ракета попала в жилую многоэтажку.

Разрушения в Днепре, фото ГСЧС

Известно о двух погибших и четырех лицах с ранениями, среди них спасатель. На месте идет поисково-спасательная операция. Работники ГСЧС и коммунальные рабочие разбирают завалы, там дежурят медики "скорой". По состоянию на 8:20, нашли уже три тела, пять человек с ранениями госпитализированы. Поиски продолжаются.



В Днепре вечером 28 июня ракета попала в станцию техобслуживания. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов. По его данным, на город оккупанты выпустили шесть ракет "Калибр". Четыре ракеты сбили ПВО над городом и Синельниковским районом.



На месте попадания в СТО разгорелся пожар, погасили его работники ГСЧС. Ракета попала и в промышленное предприятие. После тушения пожара начали разбирать завалы. В помещении СТО было два человека — мужчина и женщина — они погибли на месте. На прилегающей территории СТО в результате взрыва и пожара повреждено почти 35 автомобилей, разрушение трех боксов, нескольких одноэтажных зданий и ангара.



"Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двух погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди…" , – говорит председатель ОВА Валентин Резниченко.

Обломки ракет в Днепре, фото ГСЧС



В Криворожском районе россияне стреляли из артиллерии по селам в Зеленодольской и Широковской общинах. Есть раненый мужчина – получил осколочные травмы ноги. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Пока ремонтные работы начать невозможно.

Как рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, было попадание на территорию Криворожской ТЭС в Зеленодольске.



Как писал портал, за прошедшие сутки было обстреляно шесть областей.



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