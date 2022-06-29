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Ракетные удары по гражданским объектам в двух областях: есть жертвы

В Николаеве и Днепре есть погибшие в результате ракетных ударов

сегодня, 08:35
Автор:

Козлова Альбіна
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В течение суток враг продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины. Утром 29 июня оккупанты выпустили ракеты по Николаеву. По предварительным данным городской администрации, ракета попала в жилую многоэтажку.

Ракетные удары по гражданским объектам в двух областях: есть жертвы

Разрушения в Днепре, фото ГСЧС

Известно о двух погибших и четырех лицах с ранениями, среди них спасатель. На месте идет поисково-спасательная операция. Работники ГСЧС и коммунальные рабочие разбирают завалы, там дежурят медики "скорой". По состоянию на 8:20, нашли уже три тела, пять человек с ранениями госпитализированы. Поиски продолжаются.

В Днепре вечером 28 июня ракета попала в станцию техобслуживания. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов. По его данным, на город оккупанты выпустили шесть ракет "Калибр". Четыре ракеты сбили ПВО над городом и Синельниковским районом.

На месте попадания в СТО разгорелся пожар, погасили его работники ГСЧС. Ракета попала и в промышленное предприятие. После тушения пожара начали разбирать завалы. В помещении СТО было два человека — мужчина и женщина — они погибли на месте. На прилегающей территории СТО в результате взрыва и пожара повреждено почти 35 автомобилей, разрушение трех боксов, нескольких одноэтажных зданий и ангара.

"Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двух погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди…" , – говорит председатель ОВА Валентин Резниченко.

Обломки ракет в Днепре, фото ГСЧС

Ракетные удары по гражданским объектам в двух областях: есть жертвы - фото 2
Ракетные удары по гражданским объектам в двух областях: есть жертвы - фото 3

В Криворожском районе россияне стреляли из артиллерии по селам в Зеленодольской и Широковской общинах. Есть раненый мужчина – получил осколочные травмы ноги. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Пока ремонтные работы начать невозможно.

Как рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, было попадание на территорию Криворожской ТЭС в Зеленодольске.

Как писал портал, за прошедшие сутки было обстреляно шесть областей.



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/ https://t.me/mykolaivskaODA
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