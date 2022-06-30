Склад ГСМ, скопление техники и гаубицы: россияне понесли серьезные потери на юге Украины - подробности

Обстановка вдоль линии соприкосновения на юге Украине сложная, но контролируемая. Противник продолжает инженерное укрепление своих позиций, на которые он оттеснен действиями украинских подразделений. Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Парными вертолетными налетами российские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из только что отбитых населенных пунктов Херсонщины. Однако, успеха не имели.

"Групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносными зенитно-ракетными комплексами. Враг, уклоняясь, ретировался.", — сообщает ОК "Юг".

За прошедшие сутки авиация ВСУ на юге Украины нанесла семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

В тоже время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 150 огневых заданий. Благодаря этому враг понес значительные потери, а именно:

• около 40 оккупантов;

• 2 гаубицы "Мста-Б";

• одну САУ "Мста-С";

• три единицы бронированной и автомобильной техники;

• полевой склад ГСМ.

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