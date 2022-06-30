Беларусь уже готовится – в стране изучают, как провести скрытую мобилизацию, – Генштаб

Вероятность хотя бы скрытого вступления белорусских военных в открытую войну против Украины продолжает расти с каждым днем. По проверенной информации украинской разведки в Беларуси военными комиссариатами Брестской и Гомельской областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения. К тому же подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают находиться в приграничных с Украиной областях Беларуси. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба в Facebook.

Граница Украины. Фото из открытых источников

В сводке отмечается, что на Северском направлении без изменений.

В Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

Защитники подавили попытку штурма в районе населённого пункта Дементиевки. Кафиры отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

В Славянском направлении враг перегруппировывается и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Нанес авиаудару неподалеку от Волчаярки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурм в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции по артиллерии.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационных ударов по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

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