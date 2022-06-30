Британский миллиардер планирует помочь построить новую "Мрию"

Известный миллиардер и основатель корпорации Virgin Group, один из самых богатых жителей Великобритании Ричард Бренсон, ранее высказывался за поддержку Украины в конфликте с россией. В январе 2022 года он отмечал, что для лидеров бизнеса это момент, чтобы собраться вместе и отстоять суверенитет Украины, потому что односторонняя агрессия всегда неприемлема.

фото Телеграм Давид Арахамия

В июне 2022 года бизнесмен встретился с президентом Зеленским и побывал на деоккупированных территориях – в Гостомеле, и выразил желание помочь в возведении новой "Мрии" вместо разрушенного российскими оккупантами крупнейшего в мире транспортного самолета, стоявшего в ангаре, когда началась полномасштабная война.

Именно украинский АН-225 "Мрия" единственный самолет, установивший 240 мировых рекордов. По словам нардепа Давида Арахамии, проведена экскурсия для британца в ангар и обсуждено сотрудничество в космической сфере. Ричард Брэнсон заявил, что готов помочь всем, чем сможет.

Тем временем уже идет работа над проектом строительства нового АН с современным цифровым оборудованием и еще мощнее, чем АН-225. Британский предприниматель встретился с Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о сотрудничестве и помощи в международной поддержке, и в сфере бизнеса.

"Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель", – сказал Ричард Брэнсон.

Во время встречи обсуждались проекты в области энергоэффективности и перспективы сотрудничества во время восстановления Украины. Британца поразила оптимистичность украинцев и настроенность на развитие и восстановление.

Как писал портал, как и в какие сроки будет происходить восстановление Украины после войны.

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