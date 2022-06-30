В СБУ рассказали новые подробности трагедии в Кременчуге

Сотрудники Службы безопасности продолжают собирать доказательства военного преступления — совершение теракта в Кременчуге и собранные данные свидетельствуют о сознательно запущенной ракете в гражданский объект — ТРЦ Амстор в Кременчуге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Разбор завалов, фото ГСЧС

По словам главы СБУ Ивана Баканова, все сообщения в пропагандистских СМИ — это фейки, ТРЦ и завод были обстреляны целенаправленно. Ракеты Х-22 запущены с бомбардировщиков "Ту-22М3". Самолеты взлетели с аэродрома "Шайковка" в Калужской области россии, где и произошел запуск оружия. Из видео и спутниковых снимков видно, как ракета попала в ТЦ, а рядом со зданием нет складов с оружием или других объектов. Завод "Кредмаш" в Кременчуге, там тоже не было никаких складов с военной техникой. Предприятие занималось изготовлением асфальтосмесительных установок.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – подчеркнул Иван Баканов.

По информации губернатора Полтавщины Дмитрия Лунина, к утру 30 июня разобраны обломки уже на 80% площади ТРЦ Амстор. К разбору завалов привлечены 392 человека из ГСЧС, коммунальных служб, терробороны, военных, полиции Нацгвардии, дежурят медики. Местные власти предоставили коммунальную технику для выполнения работ.

Как писал портал "Комментарии", на месте трагедии спасатели находят фрагменты тел, кому они будут устанавливать экспертиза.

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