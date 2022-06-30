logo

BTC/USD

19139.20

ETH/USD

1029.14

LTC/USD

50.67

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В СБУ рассказали новые подробности трагедии в Кременчуге
commentss НОВОСТИ Все новости

В СБУ рассказали новые подробности трагедии в Кременчуге

Следователи СБУ рассказали о том, что удалось выяснить о ракетном ударе в Кременчуге

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Сотрудники Службы безопасности продолжают собирать доказательства военного преступления — совершение теракта в Кременчуге и собранные данные свидетельствуют о сознательно запущенной ракете в гражданский объект — ТРЦ Амстор в Кременчуге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали новые подробности трагедии в Кременчуге

Разбор завалов, фото ГСЧС

По словам главы СБУ Ивана Баканова, все сообщения в пропагандистских СМИ — это фейки, ТРЦ и завод были обстреляны целенаправленно. Ракеты Х-22 запущены с бомбардировщиков "Ту-22М3". Самолеты взлетели с аэродрома "Шайковка" в Калужской области россии, где и произошел запуск оружия. Из видео и спутниковых снимков видно, как ракета попала в ТЦ, а рядом со зданием нет складов с оружием или других объектов. Завод "Кредмаш" в Кременчуге, там тоже не было никаких складов с военной техникой. Предприятие занималось изготовлением асфальтосмесительных установок.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – подчеркнул Иван Баканов.

По информации губернатора Полтавщины Дмитрия Лунина, к утру 30 июня разобраны обломки уже на 80% площади ТРЦ Амстор. К разбору завалов привлечены 392 человека из ГСЧС, коммунальных служб, терробороны, военных, полиции Нацгвардии, дежурят медики. Местные власти предоставили коммунальную технику для выполнения работ.

Как писал портал "Комментарии", на месте трагедии спасатели находят фрагменты тел, кому они будут устанавливать экспертиза.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!