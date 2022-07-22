Украинские десантники разгромили дивизион российских гаубиц "Мста-Б" с личным составом и БК (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, артиллерия Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины уничтожили артдивизион 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав, технику и БК российских оккупантов.

"Благодаря четкому и слаженному взаимодействию, был уничтожен гаубичный артиллерийский дивизион (без одной гаубичной батареи) – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов", — командование ДШВ.

Также было опубликовано видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что соглашение по "зерновому вопросу": каковы шансы на то, что соглашение будет достигнуто и заработает. На что Украина не может пойти в соглашении по "зерновому вопросу". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в СНБО назвали город Украины, по которому россияне выпустили больше всего ракет. В тройку украинских городов, по которым россияне выпустили больше всего ракет вошли Изюм, Мариуполь и Николаев.

Также "Комментарии" информировали о том, что россияне идут на штурм: в Генштабе рассказали, где сейчас идут ожесточенные бои. На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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