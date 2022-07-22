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В СНБО назвали город Украины, по которому россияне выпустили больше всего ракет

В тройку украинских городов, по которым россияне выпустили больше всего ракет вошли Изюм, Мариуполь и Николаев

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Исходя из сообщений в новостях у большинства украинцев сложилось мнение, что больше всего от вражеских бомбардировок пострадал Мариуполь, город, который россиян за весну просто стерли с лица земли. Но на самом деле больше всего ракетами забросали другой город – Изюм Харьковской области. С начала полномасштабной войны российские войска нанесли по Изюму 476 ракетных ударов. Уж очень важное значение для захватчиков имел и имеет этот населенный пункт. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В СНБО назвали город Украины, по которому россияне выпустили больше всего ракет

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что на втором месте самых пострадавших украинских городов от ракетных ударов оккупантов действительно стоит Мариуполь. Замыкает тройку самых разрушенных городов от ракетных ударов Николаев.

Алексей Данилов отметил, что даже есть цифра, которая ужасает. Всего по Изюму было выпущено 476 вражеских ракет.

Стоит отметить, что Изюм Харьковской области находится во временной оккупации со 2 апреля. Горожане, которым удалось выехать рассказывают, что от города практически ничего не осталось, вокруг одни руины. Для оккупантов Изюм имеет важное значение, оттуда поступают резервы, также с этого направления оккупанты развивают свое наступление на Донецкую область.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты на временно оккупированных территориях готовятся к новой аннексии. Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО). 

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска.




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