Россияне идут на штурм: в Генштабе рассказали, где сейчас идут ожесточенные бои

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупанты продолжают попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, ожесточенные бои продолжаются и сейчас. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В сводке говорится, что на Славянском направлении оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы неподалеку Дубравного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Хрестища и Мазановки.
На Краматорском направлении противник обстреливал из танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, спорного и Ивано-Дарьевки. Возле последнего нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.
Потерями для врага завершились штурмовые действия для врага в направлениях Доломитное-Новолуганское и Стряповка-Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов ВСУ отогнали назад.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковлевка, Малые Щербаки, Каменское и Полтавка. Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.
Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты на временно оккупированных территориях спешат провести "референдум", утвердив новую аннексию. Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО).
Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости