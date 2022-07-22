Россияне идут на штурм: в Генштабе рассказали, где сейчас идут ожесточенные бои

Российские оккупанты продолжают попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, ожесточенные бои продолжаются и сейчас. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что на Славянском направлении оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы неподалеку Дубравного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Хрестища и Мазановки.

"На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на Краматорском и Бахмутском направлениях. Осуществляет систематические обстрелы позиций войск вдоль линии соприкосновения для предотвращения переброски резервов на другие направления. Пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, спорного и Ивано-Дарьевки. Возле последнего нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

"На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы наших войск из имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Берестовое, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюкивка, Клищеевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки", — добавили в ведомстве.

Потерями для врага завершились штурмовые действия для врага в направлениях Доломитное-Новолуганское и Стряповка-Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов ВСУ отогнали назад.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковлевка, Малые Щербаки, Каменское и Полтавка. Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

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