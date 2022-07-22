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Луганщина не взята врагом – ВСУ снова отбили атаку: Гайдай раскрыл подробности

Очередной штурм россиян на Луганщине провалился

сегодня, 10:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники остановили штурм российских оккупантов с территории Лисичанского НПЗ. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои возле Верхнекаменки – россияне пытаются выйти на админграницу Луганской области, но несмотря на отчаянные попытки прорыва обороны ВСУ у них это пока не выходит. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил у себя в Телеграмм глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Луганщина не взята врагом – ВСУ снова отбили атаку: Гайдай раскрыл подробности

Луганская область. Фото: Сергей Гайдай в Телеграмм

Российские военные пытались в очередной раз прорваться штурмом. Основная атака россиян шла с территории Лисичанского НПЗ, который они полностью контролируют. Этот штурм закончился для россиян большими потерями, врагу пришлось отступать.

При этом глава Луганской ОВА отметил, что россияне наступают и усиливают давление практически с каждого населенного пункта Луганской области, куда им удалось зайти. Высшее военно-политическое руководство уже давно отчиталось перед россиянами о взятии всей Луганской области и о выходе на административные границы Луганщины, но по факту бои до сих пор продолжаются, и оккупанты теряют в этих боях не только живую силу, но и много военной техники.

По словам Сергея Гайдая, основные бои идут недалеко от Верхнекаменки – россияне пытаются применить танковый резерв, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

Гайдай отметил, за прошедшие стуки в Луганской области россияне накрыли артиллерией все населённые пункты. Открывали огонь абсолютно везде, где только может достать их артиллерия. 

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