Украинская авиация нанесла сокрушительные удары по россиянам на юге Украины: подробности

Обстановка на юге Украины остается напряженной и сложной, но развитие ее под контролем сил обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет", — ОК "Юг".

Сообщается, что пытаясь вернуть утраченное положение, враг попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Успеха не имел, отступил.

В течение дня оккупанты нанесли 2️ ракетных и 3 авиационных удара по украинским подразделениям. Пятью ракетами "воздух-воздух" пытались сбить самолеты ВСУ, которые наносили удары по врагу. Отмечается, что потерь авиации не допущено.

В свою очередь украинская авиация нанесла семь ударов по позициям оккупантов.

"Это попадание в 5 мест скопления живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и по 2 опорным пунктам в более 40 км от Херсона", — ОК "Юг".

Подтвержденные потери противника за прошедшие сутки составили:

• 35 оккупантов;

• 6 единиц бронированной и автомобильной техники (среди них 1 танк и командно-штабная машина);

• склад боеприпасов в Новоалексеевке;

•командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ начнут планомерное уничтожение врага: эксперт озвучил важный прогноз до конца недели. Сейчас главная задача украинских защитников – удержать оборону, не перебрасывая войска на Донбасс. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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