Украинская авиация и артиллерия нанесла серьезные потери оккупантам на юге Украины: подробности

Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении", — информирует ОК "Юг".

В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесены 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Наших потерь нет.

В свою очередь украинская авиация нанесла 2 удара. По опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за прошедшие сутки было уничтожено:



• 19 оккупантов;

• 4 единицы бронированной и автомобильной техники;

• 1 склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.



Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что обязательная эвакуация будет не только с Донетчины: названы другие области. Горячая фаза войны в Украине продолжается и с наступлением холодов есть угроза, что ряд населенных пунктов останется без подачи тепла. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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