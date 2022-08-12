logo

BTC/USD

23966.87

ETH/USD

1888.51

LTC/USD

61.77

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинская авиация и артиллерия нанесла серьезные потери оккупантам на юге Украины: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская авиация и артиллерия нанесла серьезные потери оккупантам на юге Украины: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 09:06
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

Украинская авиация и артиллерия нанесла серьезные потери оккупантам на юге Украины: подробности

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении", — информирует ОК "Юг". 

В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесены 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Наших потерь нет.

В свою очередь украинская авиация нанесла 2 удара. По опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за прошедшие сутки было уничтожено:

• 19 оккупантов;

• 4 единицы бронированной и автомобильной техники;

• 1 склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что обязательная эвакуация будет не только с Донетчины: названы другие области. Горячая фаза войны в Украине продолжается и с наступлением холодов есть угроза, что ряд населенных пунктов останется без подачи тепла. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что отсрочка выплат по госдолгу: что это значит для Украины – могли ли мы получить лучшие условия. Эксперты рассказали, как от этого решения выиграет Украина. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что шантаж России на Запорожской АЭС: какое решение ожидать от ООН – что может измениться. Ядерный шантаж России может привести к катастрофе международного масштаба. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что встреча Зеленского и Путина на полях саммита G20: какие есть варианты. Пока что все больше предпосылок к тому, что встреча президентов Украины и РФ может не состояться. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!