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Украинская авиация и артиллерия нанесла мощные удары по оккупантам на юге Украины - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 12:07
Автор:

Денис
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На юге Украины стабильно напряженная обстановка. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинская авиация и артиллерия нанесла мощные удары по оккупантам на юге Украины - подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло", — ОК "Юг". 

Сообщается, что за прошедшие сутки (8 августа) вражеская армейская авиация испытывала украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, а наших потерь не допущено.

В свою очередь украинская штурмовая авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.

Отмечается, что по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается:

• 23 лиц личного состава;

• одного ЗРПК "Панцирь-С1";

• одного танка Т-72;

• САУ "Мста-С";

• пять единиц автомобильной и бронированной техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие. Потеряв возможность военным путем оккупировать желаемые территории Украины, Кремль начал шантажировать Украину и весь Запад. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что "Нафтогазу" снова отказали в отсрочке выплат: чем это грозит Украине – будем ли мы с газом. С владельцами облигаций "Нафтогаза" вели переговоры правительство, Минфин и "Нафтогаз". Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что почему за активами в Украине не стоит очередь из инвесторов – что уже сейчас ценится на вес золота. Единственное, что уже сейчас заинтересовало инвесторов в Украине – это редкоземельные активы. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том что Россия пытается удержать занятые рубежи и остановить наступление ВСУ: в Генштабе назвали направление. Тем временем на Харьковском направлении враг нанес авиационный удар вблизи верхнего Салтова. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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