Украинская авиация и артиллерия нанесла мощные удары по оккупантам на юге Украины - подробности

На юге Украины стабильно напряженная обстановка. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло", — ОК "Юг".

Сообщается, что за прошедшие сутки (8 августа) вражеская армейская авиация испытывала украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, а наших потерь не допущено.

В свою очередь украинская штурмовая авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.

Отмечается, что по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается:

• 23 лиц личного состава;

• одного ЗРПК "Панцирь-С1";

• одного танка Т-72;

• САУ "Мста-С";

• пять единиц автомобильной и бронированной техники.

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