Украине нужно две сотни самолетов: Стало известно какие и когда их ждать

Для Украины перспектива получения танков была только началом. Теперь на международном уровне ведутся внутренние дебаты о поставках боевых самолетов, пишут "Комментарии" со ссылкой на FREEДОМ.



США и европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине

Вопрос о поставках современных истребителей поднимался Киевом с самого начала войны. Сейчас, по оценкам воздушных сил Украины, для защиты неба необходимо около 200 многоцелевых самолетов.

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Понятно, что мы не сможем получить все сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет – требование времени. Сейчас наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами", — пояснил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Самолет F-16 оснащен широким спектром средств поражения: может наносить удары как по наземным целям, а это склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, укрепрайоны и бронетехника противника, так и поражать все виды аэродинамических целей. Это ракеты, самолеты, вертолеты и дроны-камикадзе. Преимущество в воздухе позволит Украине успешно проводить наземные операции. В том числе по деоккупации территорий.

Пока вопрос о передаче Киеву самолетов из невозможного перешел в стадию обсуждаемого. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Альянса не будут вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины, но могут предоставить Украине современные боевые самолеты для самозащиты.

“Идут постоянные обсуждения и разговоры внутри НАТО о том, какие типы военных систем мы должны передать. Продолжаются дискуссии по вопросу о самолетах”, — сказал Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с европейскими лидерами в Британии и Франции 8 февраля смог убедить Олафа Шольца и Эммануэля Макрона предоставить дальнобойные ракеты и самолеты для Украины. Французский и немецкий лидеры заверили, что будут оказывать поддержку столько, сколько потребуется.

"Мы также хотим выразить свою непоколебимую поддержку Украине в этой войне, которую ведут в нескольких тысячах километрах от Парижа, вместе мы должны отстаивать идеи, которые и просты, и существенны. Украина может рассчитывать на Францию, ее европейских партнеров и ее союзников в победе в войне. Россия не может и не должна победить", – заявил Макрон.

Что касается возможных сроков поставки истребителей F-16, то в Воздушных силах Украины говорят, что сначала должно быть принято соответствующее решение на самом высоком уровне. И сейчас делать какие-либо прогнозы — не корректно. Но постоянный диалог с союзниками поможет приблизить этот момент.

“Я думаю, что наше танковое лобби сейчас перестроится на авиационном лобби, и мы будем дожимать эти вопросы. Потому что это очень важно для нас получить F-15, F-16. Это мультифункциональные самолеты, которые могут выполнять задачи как ПВО, и сбивать летящие в Украину ракеты. Так и прикрывать наши наземные соединения", – говорит народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Украинские пилоты и другие специалисты готовы к обучению на западных истребителях, а профильные ведомства уже занимаются адаптацией инфраструктуры.

Ранее "Комментарии" писали, что Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели для передачи боевых самолетов Киеву. По мнению министра, вопрос будет окончательно решен в течение одного-двух месяцев. Как говорилось на портале "Комментарии", Запад, скорее всего, медлит с передачей Украине самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы ВСУ подготовились к контрнаступательным действиям. Украинская разведка уже использует американские вертолеты.

Читайте на портале "Комментарии" — самолеты – не танки: Как продвигаются обещанные поставки истребителей для ВСУ.

