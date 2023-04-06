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Украинцам предложили стать инвесторами освобождения Ялты

"В ближайшее время отдохнем на ялтинском побережье", - обещают в Кабмине

сегодня, 09:37
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Автор:

Константин Куликов

В популярном приложении "Дия" запустили военную облигацию Ялта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

Украинцам предложили стать инвесторами освобождения Ялты

Набережна Ялти

"Ялта уже 9 лет под российской оккупацией. Но мы все надеемся, что в ближайшее время отдохнем на ялтинском побережье, — написал чиновник в своем телеграмм-канале. — Главное — 24/7 работать на победу и помогать Силам обороны. Запустили военную облигацию Ялта в Дии. Чтобы вы стали инвесторами деоккупации города. Каждая гривна по облигации помогает поддержать экономику страны. Покупая облигации в Дии, вы не платите дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода. Зато получите гарантированную прибыль".


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По словам Федорова, большинство владельцев облигации Энергодар уже получили сумму вклада и процент.

"Реинвестируйте эти деньги в деоккупацию других городов", — призывает чиновник. — "Спасибо каждому за вклад в победу. Ялта — это Украина".

Напомним, что накануне советник офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что Украина в ближайшее время вернет Крым. Пять-семь месяцев пойдет на то, чтобы освободить Крым, по его мнению.

Но впоследствии у Зеленского допустили возможность переговоров по Крыму.

Тем временем, Украина готовит 40-тысячную штурмовую группировку для контрнаступления. Вновь созданные бригады контролируются Министерством внутренних дел.

"Украина все еще имеет значительный мобилизационный потенциал и среди новобранцев есть женщины, люди без военного опыта и бывшие офицеры милиции и военнослужащие", — сказал Reuters Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



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