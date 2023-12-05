Украина в 2024 году получит от Германии мощное оружие: о чем идет речь и в чем его особенность

Германия может уже в 2024 году передать Украине новые самоходные гаубицы RCH-155. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel", цитируя слова ответственного за разработку САУ, управляющего директора компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann Акселя Шайбеля.

Самоходные гаубицы RCH-155. Фото из открытых источников

По его словам, производство уже начато, и первые машины должны быть переданы Украине в конце следующего года. Шайбель также напомнил, что Украина является первым заказчиком этой техники.

RCH-155 похожа на САУ Panzerhaubitze 2000, но установлена на колесной машине Boxer. Шайбель отметил, что пушечный модуль RCH-155 стреляет артиллерийскими боеприпасами калибра 155 миллиметров во время движения, что делает ее уникальной в мире.

Тот факт, что этой САУ не нужно останавливаться, чтобы выпустить снаряды, имеет огромные преимущества, поскольку затрудняет ее обнаружение и борьбу с ней.

RCH-155 способна автоматически стрелять девятью снарядами в минуту, которые поражают цели на расстоянии от 40 до 50 километров или даже больше, в зависимости от типа боеприпасов.

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