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Украина требует ареста одного из руководителей Красного Креста

Руководитель белорусского Красного Креста помогал России похищать украинских детей, что может трактоваться, как участие в геноциде

сегодня, 19:12
Автор:
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Константин Куликов
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Белорусский Красный Крест признал, что помогал вывозить детей из Украины "на оздоровление". При этом часть детей не вернулась. МИД Украины уже отреагировало на эту информацию. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина требует ареста одного из руководителей Красного Креста

Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шавцов

Источником этой информации выступил глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, слова которого передал российский оппозиционный канал "Дождь", пишет "Медуза".


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В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал МУС арестовать главу Красного Креста Беларуси Дмитрия Шавцова, признавшегося в депортации украинских детей.

"Все виновные в воровстве украинских детей должны быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине известно поименно о 19393 украинских детях, вывезенных Россией из Украины. При этом потенциально депортации из Украины могли быть подвергнуты 200 тысяч детей. Именно столько проживало несовершеннолетних на оккупированных сейчас Россией землях. 

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в похищении украинских детей, что, согласно международному законодательству, является актом геноцида. После этого Путин не выезжал из России, а МВД РФ объявило в розыск одного из судей МУС.

Тем временем, ВСУ вырыли гигантский окоп.

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