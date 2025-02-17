Украина сожгла "лучший" танк россиян: смотрите, что от него осталось (ВИДЕО)

Расхваленный "новейший" и "лучший" танк российской оккупационной армии Т-90 вновь не справился с конкуренцией со стороны западного вооружения. Уничтожила российскую технику стоимостью пять миллионов долларов 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Об этом 17 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео боевой работы, которое показала оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Российский "новейший" танк Т-90 горит так же хорошо, как и любой другой. Фото: Википедия (иллюстративное)

"Родной" — под таким названием танк противника на днях шел на штурм украинских оборонительных позиций. Однако после выстрела из противотанкового ракетного комплекса Javelin он не доехал до своей цели. Ракета "Святого Джевелина" остановила "лучший" танк "второй армии" мира", — говорится в сообщении.

Как отметили военные, позднее бойцы из батальона беспилотных систем бригады дожгли вражеский танк. От него осталась только куча металлолома в донецких степях.

"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Еще один российский "Град" украинские дроны догнали и уничтожили в ходе погони на большой скорости. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Также была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек". А затем (впервые за время войны) — ее более современная версия ТОС-2 "Тосочка". Кроме того, к 10 февраля 2025 года ВСУ в ходе войны смогли уничтожить и повредить более 10 тыс. российских танков. (по состоянию на 17 февраля их уже 10 089).