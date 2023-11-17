Украина сообщила, сколько наших военных в плену у РФ

Число военнослужащих ВСУ, находящихся в плену, составляет 3574 человека. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявило правительство страны по итогам встречи со специальной комиcсией.

Украина сообщила о количестве пленных в РФ

Как сообщают в Минреинтеграции, Комиссия по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, функционирующей при министерстве, установила факт лишения свободы в отношении 4 337 украинцев. Из них — 3 574 военные.



В Минреинтеграции напомнили об одноразовой и ежегодной государственных выплатах освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных.

Напомним, что наибольшее количество бойцов ВСУ, Нацгвардии и других формирований (выполняя приказ Верховного главнокомандующего) сдались во время осады Мариуполя. По утверждению российской стороны, всего с 16 мая с территории завода "Азовсталь" сдалось в плен 2439 человек. Малая часть из них была обменена Украиной на российских пленных.

Тем временем, на Западе раскрыли потери РФ за время полномасштабной войны. Оккупанты продолжают нести тяжелые потери под Авдеевкой, об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Орбан снова скучает за временами СССР и упрекает Украину. Виктор Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком на Закарпатье была лучше в СССР, чем в Украине. Такое заявление он сделал во время заседания Венгерской постоянной конференции (MÁÉRT).

А в Украине власти будут искать выход, как не парализовать страну из-за длительных тревог. Зеленский поручил найти решение, как несмотря на длительные тревоги продолжать стране жить и работать.