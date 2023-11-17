Длительные тревоги из-за МиГов: в Украине власти будут искать выход, как не парализовать страну

На заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский дал поручение разработать решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета вражеских МиГов не парализовали жизнь страны на длительное время. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава государства в соцсети.

МиГ-31К. Фото из открытых источников

"Отдельно поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы", – отметил президент.

Традиционно одной из ключевых тем во время заседания Ставки также стало обсуждение потребностей наших военных на фронте в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – всем, что важно, чтобы шаг за шагом приближать нашу победу.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже далеко не первый день по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу, которая длится больше двух часов. Тревогу включают, как только оккупанты подымают в небо истребители МиГ-31К. продолжительные тревоги вызваны тем, что россияне тренируются дозаправлять в воздухе свои истребители, носители ракет "Кинжал". И это влияет на продолжительность тревог. Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его мнению, противник прекрасно понимает, что украинцы соблюдают нормы и правила поведения, когда слышат сигнал воздушной тревоги. Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином, а мы по 3-4 часа находимся в укрытиях, что негативно отображается на жизнедеятельности страны.

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