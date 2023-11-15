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Затяжные вылеты МиГ-31К: к чему готовится РФ

Россия и дальше будет реализовывать эту тактику, уверен военный эксперт Селезнев

сегодня, 17:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже далеко не первый день по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу, которая длится больше двух часов. Тревогу включают, как только оккупанты подымают в небо истребители МиГ-31К. продолжительные тревоги вызваны тем, что россияне тренируются дозаправлять в воздухе свои истребители, носители ракет "Кинжал". И это влияет на продолжительность тревог. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. 

Затяжные вылеты МиГ-31К: к чему готовится РФ

Истребители МиГ-31К. Фото из открытых источников

"Враг понимает, что украинцы соблюдают нормы и правила поведения, когда слышат сигнал воздушной тревоги. Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином, а мы по 3 — 4 часа находимся в укрытиях", — отметил Селезнев.


По его мнению, оккупанты и дальше будут использовать такую тактику, но украинцам расслабляться не стоит, потому как у агрессора довольно большой запас ракет. В любой момент противник снова вернется к тактике ракетного террора. Российские ракеты будут направлены на наши объекты критической инфраструктуры

Читайте также на портале "Комментарии" — на 630-й день полномасштабного российского вторжения ситуация на восточном фронте сложилась крайне сложно для Украины. Противник активно давит на востоке, особенно в районе Авдеевки. ВСУ, в свою очередь, заставляют оккупантов пятиться на юге – в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о том, что происходит на фронтах российско-украинской войной и каковы перспектива дальнейшего развития событий изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему ЕС оказался не готов поставить обещанные снаряды Украине: какие перспективы дальнейшей поддержки.




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Источник: https://24tv.ua/ru/rossijane-dozapravljajut-mig-31k-vozduhe-k-chemu-gotovitsja-vrag_n2432769
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:59

Норм дотримуються саме корумповані чиновники. Красти не припиняють, але роботу зупиняють. Саме тому тривоги відбуваються у будні з 8:00 до 17:00.


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