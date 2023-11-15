Затяжные вылеты МиГ-31К: к чему готовится РФ

Уже далеко не первый день по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу, которая длится больше двух часов. Тревогу включают, как только оккупанты подымают в небо истребители МиГ-31К. продолжительные тревоги вызваны тем, что россияне тренируются дозаправлять в воздухе свои истребители, носители ракет "Кинжал". И это влияет на продолжительность тревог. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Истребители МиГ-31К. Фото из открытых источников

"Враг понимает, что украинцы соблюдают нормы и правила поведения, когда слышат сигнал воздушной тревоги. Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином, а мы по 3 — 4 часа находимся в укрытиях", — отметил Селезнев.

По его мнению, оккупанты и дальше будут использовать такую тактику, но украинцам расслабляться не стоит, потому как у агрессора довольно большой запас ракет. В любой момент противник снова вернется к тактике ракетного террора. Российские ракеты будут направлены на наши объекты критической инфраструктуры

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