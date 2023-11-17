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На Западе раскрыли потери РФ за время полномасштабной войны

Оккупанты продолжают нести тяжелые потери под Авдеевкой

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Россия не досчиталась от 300 до 400 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

На Западе раскрыли потери РФ за время полномасштабной войны

Российские войска. Фото: из открытых источников

Западные аналитики констатировали, что сейчас потери россиян начали значительно увеличиваться, потому как агрессор уже больше месяца продолжает ожесточённые штурмы Авдеевки в Донецкой области. Населенный пункт хорошо укреплен украинскими войсками и поэтому россияне не могут к нему подобраться вплотную, теряя колонной за колонной. В среднем в день агрессор сейчас теряет от 500 до 1000 вояк.


В материале говорится, что западные аналитики не видит фактов того, что контрнаступление ВСУ на юге имеет продолжение, поэтому склонны утверждать, что оно подошло к концу. Хотя 3 бригады ВСУ продолжают движение на левом берегу Херсонщины. При этом чиновники считают, что весомого успеха в Херсонской области украинским войскам пока что добиться не удастся.  

"Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше", — завил один из западных чиновников.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему нужен план Б в войне против РФ: на что Кремль делает ставку. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало - помощи НАТО Украине недостаточно: Столтенберг сделал заявление о войне.

Ранее "Комментарии" сообщали – движение ВСУ на Херсонщине набирает обороты: подробности от аналитиков ISW.




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