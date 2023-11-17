На Западе раскрыли потери РФ за время полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Россия не досчиталась от 300 до 400 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Западные аналитики констатировали, что сейчас потери россиян начали значительно увеличиваться, потому как агрессор уже больше месяца продолжает ожесточённые штурмы Авдеевки в Донецкой области. Населенный пункт хорошо укреплен украинскими войсками и поэтому россияне не могут к нему подобраться вплотную, теряя колонной за колонной. В среднем в день агрессор сейчас теряет от 500 до 1000 вояк.

В материале говорится, что западные аналитики не видит фактов того, что контрнаступление ВСУ на юге имеет продолжение, поэтому склонны утверждать, что оно подошло к концу. Хотя 3 бригады ВСУ продолжают движение на левом берегу Херсонщины. При этом чиновники считают, что весомого успеха в Херсонской области украинским войскам пока что добиться не удастся.

"Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше", — завил один из западных чиновников.

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