Ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье во времена СССР была лучше, чем сейчас при независимой Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время заседания Венгерской постоянной конференции (MÁÉRT) сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет RTL.hu.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства поднял вопрос о ситуации с венграми за рубежом. По мнению Орбана, нигде в мире нет такой плохой ситуации с венграми и их комфортом, образованием, как в Украине, где закарпатские венгры, считает Орбан, ограничены во многих своих правах.

В Украине, по словам Виктора Орбана, политическое руководство идет по пути, ни к чему не ведущему, и который Будапешт не может поддержать.

"Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при Украинском государстве", – заявил одиозный премьер.

Также он заявил, что Венгрия предоставит всю необходимую поддержку закарпатским венграм, поскольку, по словам Орбана, Украина "продолжает наказывать закарпатцев", несмотря на войну.

Не упустил возможности Виктор Орбан высказаться и о войне в Украине, которая, по его мнению, продолжается в том числе из-за того, что официальный Киев до сих пор не определился с военными целями в ней.

Читайте также на портале "Комментарии" — шантаж Будапешта новым пакетом помощи Украине может не сработать, ведь Евросоюз знает, как обойти вето Венгрии на выделение 50 млрд евро для Украины. Брюссель может обратиться за помощью к другим странам союза по отдельности, чтобы набрать ту же сумму за счет двусторонних соглашений. Этот процесс может забрать немного больше времени, но его эффективность не ниже. Об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на источники.



