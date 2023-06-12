Украина потеряла 16 БМП Bradley: СМИ узнали – остановило ли это наступление

Несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, украинская армия продолжают освобождать территории. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "CNN" со ссылкой на анализ разведки из открытых источников.

БМП Bradley. Фото: из открытых источников

Как отметил военный аналитик Якуб Яновский из Oryx, 16 уничтоженных и поврежденных БМП Bradley составляют 15% от общего количества (109) переданных ВСУ американских машин.

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Боевая машина Bradley вмещает около 10 военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бою, обеспечивая огневую поддержку.

Когда в конце января в Украину была отправлена первая партия из более чем 60 автомобилей Bradley, подполковник армии США Ребекка Д'Анджело заявила, что бронетехника будет иметь важное значение для наступательных операций Киева.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — что начало происходить в Минобороны РФ на фоне наступления ВСУ: ответ британской разведки.



