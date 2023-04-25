Украина начала следующий этап войны – военный аналитик

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Slava Kot
Профессор и аналитик по обороне Майкл Кларк считает, что Украина еще не пошла в контрнаступление, однако начала следующую фазу войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Украина вошла в новый этап войны против России. Фото из открытых источников
Институт изучения войны в недавнем отчете сообщил о присутствии украинских сил на левом берегу Херсонщины, а спикер ОК Юг Наталья Гуменюк объявила об определенных военных успехах на этой территории. Такие сообщения спровоцировали мнения о возможном начале контрнаступления ВСУ, однако аналитик по обороне Майкл Кларк считает эти действия началом следующей фазы войны.
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Однако военный эксперт отмечает, что следующий этап не является долгожданным контрнаступлением украинских сил. Но объясняет, почему ВСУ нужно подождать с атакой.
Аналитик по обороне говорит, что как только ВСУ пойдет в наступление, тогда "мы это заметим".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отправила на фронт современные танки Т-14 "Армата"
Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал ключевую цель украинского контрнаступления.
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