Украина начала следующий этап войны – военный аналитик

Профессор и аналитик по обороне Майкл Кларк считает, что Украина еще не пошла в контрнаступление, однако начала следующую фазу войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Украина вошла в новый этап войны против России. Фото из открытых источников

Институт изучения войны в недавнем отчете сообщил о присутствии украинских сил на левом берегу Херсонщины, а спикер ОК Юг Наталья Гуменюк объявила об определенных военных успехах на этой территории. Такие сообщения спровоцировали мнения о возможном начале контрнаступления ВСУ, однако аналитик по обороне Майкл Кларк считает эти действия началом следующей фазы войны.

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"Я считаю, что мы видим начало серии финтов и обмана, вероятно, с обеих сторон. В этом отношении начался следующий этап", – говорит Кларк.

Однако военный эксперт отмечает, что следующий этап не является долгожданным контрнаступлением украинских сил. Но объясняет, почему ВСУ нужно подождать с атакой.

"Нужно завершить много организационных работ и накопить оружие для наступления. Некоторые страны НАТО медленно выполняют то, что они обещали. И что не менее важно, погода все еще плохая, а земля еще недостаточно просохла от зимы. Это произойдет быстро из-за нормального климата в Украине, но этого еще не произошло, и прогноз на следующие две недели все еще предполагает дождь в большинство дней", – объясняет Майкл Кларк.

Аналитик по обороне говорит, что как только ВСУ пойдет в наступление, тогда "мы это заметим".

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