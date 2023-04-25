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Украина начала следующий этап войны – военный аналитик

По мнению военного аналитика Майкла Кларка, Украина начала следующий этап войны, однако еще пошла в контрнаступление.

25 апреля 2023, 18:15
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Автор:

Slava Kot

Профессор и аналитик по обороне Майкл Кларк считает, что Украина еще не пошла в контрнаступление, однако начала следующую фазу войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Украина начала следующий этап войны – военный аналитик

Украина вошла в новый этап войны против России. Фото из открытых источников

Институт изучения войны в недавнем отчете сообщил о присутствии украинских сил на левом берегу Херсонщины, а спикер ОК Юг Наталья Гуменюк объявила об определенных военных успехах на этой территории. Такие сообщения спровоцировали мнения о возможном начале контрнаступления ВСУ, однако аналитик по обороне Майкл Кларк считает эти действия началом следующей фазы войны.


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"Я считаю, что мы видим начало серии финтов и обмана, вероятно, с обеих сторон. В этом отношении начался следующий этап", – говорит Кларк.

Однако военный эксперт отмечает, что следующий этап не является долгожданным контрнаступлением украинских сил. Но объясняет, почему ВСУ нужно подождать с атакой.

"Нужно завершить много организационных работ и накопить оружие для наступления. Некоторые страны НАТО медленно выполняют то, что они обещали. И что не менее важно, погода все еще плохая, а земля еще недостаточно просохла от зимы. Это произойдет быстро из-за нормального климата в Украине, но этого еще не произошло, и прогноз на следующие две недели все еще предполагает дождь в большинство дней", – объясняет Майкл Кларк.

Аналитик по обороне говорит, что как только ВСУ пойдет в наступление, тогда "мы это заметим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отправила на фронт современные танки Т-14 "Армата"

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал ключевую цель украинского контрнаступления.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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